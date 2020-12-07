Донетчина отстает в обеспечении кислородом мест для больных COVID-19, – Минздрав

Не все области выполняют задачи по подключению к кислороду коек для больных COVID-19, в числе антилидеров – Донецкая область. Об этом сегодня, 7 декабря, шла речь на традиционном селекторном совещании по противодействию пандемии у президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

Рссматривались также вопросы подготовки к закупке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и к массовой вакцинации украинцев.

«Мы должны быть готовыми с алгоритмами действий при вакцинации. Государство должно определиться, кто будет вакцинироваться первым, сколько пациентов смогут принять больницы за месяц, а главное – помочь медучреждениям с вакцинацией. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 существенно снизилось. В целом с 30 ноября по 6 декабря было выявлено 89 322 больных. Для сравнения, на позапрошлой неделе было 96 936 больных.

«Заболело на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований практически неизменно и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно», – заверил премьер-министр.

По словам Дениса Шмыгаля, на эти показатели повлияло введение карантина «выходного дня», а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и транспорте.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что с ноября было добавлено еще свыше 15 тысяч коек для больных коронавирусом, где пациентов могут подключать к кислороду. При этом он подчеркнул, что некоторые области перевыполняют план, а некоторые – недовыполняют его. Среди последних министр назвал Днепропетровскую и Донецкую области.

Также Максим Степанов сообщил, что на прошлой неделе было закуплено 66 тыс. тестов на антиген. До конца года министерство закупит 1,3 млн таких тестов.