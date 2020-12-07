В платежках за коммуналку появится новая статья расходов: Подробности

Скоро украинцам начнут начислять абонплату за коммунальные услуги. Новая статья расходов в платежках появится в соответствии с законом №4383, принятым накануне Верховной Радой, передает «Украина 24».

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко объяснил, что изменение тарифов в первую очередь почувствуют жители домов, где нет ОСМД.

«Это касается того случая, когда есть прямые договоры на поставку услуги, например, водоснабжения или водоотведения, с квартирами, и в содержание дома и придомовой территории не заложен тариф на содержание этих сетей внутри дома. ОСМД, как правило, закладывает непосредственно стоимость услуг по содержанию сетей в составляющую тарифа на содержание дома и придомовой территории. ЖЭКи, как правило, не закладывают», – сказал Голубенко.

По словам эксперта, общая сумма платежей за содержание дома и придомовой территории не должна увеличиваться, поскольку в платежке просто отдельно выделят разные статьи расходов. Однако в украинских реалиях возможно подорожание «коммуналки».

«Платежка должна быть одна, просто в ней должно быть четко распределено, куда идут средства. Это было бы правильно. Но, как показывает опыт, введение абонентской платы не уменьшит стоимость содержания дома и придомовой территории, а просто еще добавит. А должно было просто в рамках существующего перераспределиться», – объяснил Голубенко.

Как отметил эксперт, поставщик услуг под видом разделения платежей может увеличить цену, объясняя, что надо обслуживать внутренние сети.

«Если есть контроль жителей над расходами, то не должна измениться общая платежка. Но как правило монополисты используют это, чтобы увеличить средства, которые они берут с граждан», – заключил Голубенко.