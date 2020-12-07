C Днем ВСУ: В неподконтрольной Горловке спорят, откуда на улицах появились листовки (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) на улицах разбросаны листовки в желто-голубых цветах. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«С Днем Вооруженных сил Украины! Победа будет за нами», – говорится в тексте.

Как пишут люди, вероятно, листовки были сброшены с дрона либо разложены местными жителями в нескольких локациях. Также предполагают, что листовки могли быть в желтых и голубых шарах, на которых украинские военные запустили с подконтрольной территории на Горловку украинский флаг.

Обсуждается и роль «МГБ»: «Где МГБ!?... В МГБ сидят прихильники… Точно».

Местный блогер Егор Воронов запечатлел на фото листовки, разбросанные в районе «Универсама»: