«Крыша» фонтана, «дорожки в травматологию» и уборка листьев: Как сегодня живет Горловка (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) над фонтаном на центральной площади монтируют «крышу». Об этом и других городских новостях рассказал местный блогер Егор Воронов.

По его словам, на площади Победы начался монтаж «зимнего укрытия» для отреставрированного центрального фонтана Горловки. «Скорее всего, это будет восьмиугольный купол, два элемента металлоконструкций которого уже установлены… Исходя из практики Донецка, скорее всего, на каркас будут положены доски, которые затянут полиэтиленовым или рубероидным тентом. Стоит надеяться, что никому не придет в голову зимой на него залезать», – пишет Воронов.

Также на площади Победы, по словам блогера, в первых числах декабря имелись «дорожки в травматологию».

«То, что блестит на плитке – это корка льда, в которую на морозе превратился дождь, начавшийся утром. И так почти по всему городу... "Дорожки в городскую травматологию"», – написал Воронов и добавил, что коммунальные службы, как и владельцы магазинов, посыпали тротуар, но это помогло лишь частично.





А затем ударили морозы.

«Сегодня (8 декабря – ред.) температура в Горловке доходила до -11 градусов. Тем не менее, работники участка внешнего благоустройства КП "Простор" не останавливают работы в центре. И раз снега сошли, то теперь они... снова убирают листву. Также на площади Победы идет уборка посыпочного материала, который применялся здесь во время гололеда на прошлой неделе», – написал Воронов.