Фонд Рината Ахметова выпустил собственную почтовую марку (Фото)

В честь 15-летия Фонда Рината Ахметова выпущена и напечатана почтовая марка. Над ее эскизом работали известная художница Даша Скорубская-Кандинская и дети, которые в разные годы получали помощь Рината Ахметова, передает пресс-служба Фонда.

Юбилейную марку напечатали 3 декабря.

«Для Рината Ахметова помощь детям всегда была в приоритете, поэтому особенно приятно, что ребята, получившие его поддержку, внесли свой вклад в создание собственной почтовой марки Фонда. Более 70 детей прислали рисунки на конкурс «Ринат Ахметов. Сила помощи одного человека». Авторы лучших работ приняли участие в вебинаре Дарьи Скорубской-Кандинской. Художница рассказала детям о секретах ремесла и показала, как переосмыслила их работы. Картина, созданная в этом соавторстве, легла в основу макета марки», – рассказала Юлия Ершова, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова.

Одной из первых почтовую марку Фонда Рината Ахметова увидела Дарья Скорубская-Кандинская.

«Марка получилась красивой и яркой. Мне особенно приятно, что картина, над которой мы работали вместе с детьми, перенесена на марочные листы в первозданном виде», – сказала художница.

Марка Фонда будет использоваться при отправке деловой корреспонденции.