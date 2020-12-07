Дело «Роттердам +»: Офис генпрокурора обвиняет НАБУ (Видео)

Офис генпрокурора обвиняет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Акцентирует, что детективы пытаются дискредитировать прокуроров. Из-за того, что отказываются заменить представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по делу «Роттердам +», передает ТК «Украина».

Иного антикоррупционного прокурора детективы требуют, потому что Виталий Пономаренко решил прекратить расследование. От его начала прошло уже 4 года, все это время замечаний к прокурору не было.

Офис генпрокурора также напомнил, что даже Высший антикоррупционный суд отказал детективам НАБУ, когда те требовали отвода прокурора Пономаренко.

«Этот прокурор более двух лет находится в этом деле, является главным прокурором. Именно этот прокурор подписывал [предписания] на проведение экспертиз, именно этот прокурор подписывал подозрения всем подозреваемым. Почему детективы НАБУ пошли на такой беспрецедентный шаг, как обжалование действий прокурора, обвинение его в предвзятости, – нам пока неизвестно», – комментирует адвокат защиты по делу «Роттердам +» Ирина Одинец.

«Какого прокурора вы собираетесь менять, если суд, ознакомившись с материалами дела, постановил дело закрыть? Всё. Там нет ничего. Им просто стыдно признать, что мы 4 года занимались ерундой, мы потратили кучу государственных денег ни на что, кто-то стал народным депутатом, кто-то большим общественным деятелем, а дело ожидаемо закончилось ничем», – добавил политический эксперт Кирилл Сазонов.