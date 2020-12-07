Карабах и Донбасс: Путин и Меркель обсудили перемирие

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 7 декабря, провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили перемирие на Донбассе, сообщает пресс-служба президента России.

Как отмечается, сторонами «с удовлетворением констатировано», что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Трехсторонней контактной группы «Мерами по усилению режима прекращения огня».

Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки», принятых год назад на саммите в Париже.

«Подтверждено намерение продолжить совместную работу в Нормандском формате, в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», – говорится в сообщении.

Также лидера стран подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы противодействия пандемии коронавируса.