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Карабах и Донбасс: Путин и Меркель обсудили перемирие

07.12.20 15:01
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 7 декабря, провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили перемирие на Донбассе, сообщает пресс-служба президента России.

Как отмечается, сторонами «с удовлетворением констатировано», что в целом соблюдается перемирие, введенное в соответствии с подписанными в июле в рамках Трехсторонней контактной группы «Мерами по усилению режима прекращения огня».

Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений «нормандской четверки», принятых год назад на саммите в Париже.

«Подтверждено намерение продолжить совместную работу в Нормандском формате, в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», – говорится в сообщении.

Также лидера стран подробно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы противодействия пандемии коронавируса.

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