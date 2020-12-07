Больше 7 тысяч подтвержденных случаев: На Луганщине рассказали о COVID-19

На Луганщине лабораторно подтвержден 61 новый случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 62-летняя женщина из города Лисичанск.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 6 человек;

Новоайдарский район – 11;

Попаснянский – 16;

Станично-Луганский – 15;

Старобельский – 13.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 7 088 человек, из них:

выздоровели – 4 963 человека (70,0% от общего числа больных);

лечатся – 1 938 пациентов, в том числе 392 – стационарно, 1 546 – амбулаторно (27,3%);

умерли – 187 человек (2,6%).

В облгосадминистрации отметили, что за время распространения коронавируса в области заболели 268 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 182 ребенка.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 18,5%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 7 декабря в Украине COVID-19 заболели 821 947 человек (423 704 пациента выздоровели, 13 733 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 25 792 случая (выздоровели – 16 518 пациентов, летальных случаев – 526), Луганской области – 7 088 случаев (выздоровели – 4 963 пациента, летальных случаев – 187).

В «ДНР» – 11 527 заболевших (выздоровели – 5 619 человек, скончались – 1 090). В «ЛНР» сообщают о 151 летальном случае.