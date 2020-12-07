Утренники в «ЛНР»: Детей зовут на «военный» Новый год

В «ЛНР» продолжается политика милитаризации детей, о чем неоднократно говорили украинские правозащитники. В частности, на местных интернет-ресурсах анонсируют «республиканскую новогоднюю сказку», сюжет которой переносит участников в военные события 1941 года.

«Это уникальное театрализованное представление с использованием сказочной техники, трюковых композиций, световых и звуковых спецэффектов. В ходе представления вы окажетесь в 1941 году, во время начала Великой Отечественной войны. Вас ждет захватывающая сюжетная линия со счастливым финалом, который перенесет вас в 2021 год. Новогодняя сказка расскажет зрителям о любви к своей Родине и покажет, что такое настоящий патриот своей страны», – говорится в анонсе мероприятия, которое будет проходить в Луганске и других городах с 24 декабря по 6 января. Как сообщают организаторы, билеты раздают бесплатно.

При этом предупреждают, что представление будет проходить на открытой площадке, и более часа детям придется провести на холоде.

Ранее украинские правозащитники сообщали, что в «ДНР» и «ЛНР» под видом «военно-патриотического воспитания» ведется антиукраинская пропаганда среди детей, подростков и молодежи с привлечением их к членству в общественных организациях. Правозащитники также привели примеры интеграционных процессов в сфере культуры, когда через конкурсы красоты, концерты, другие мероприятия привлекают детей и молодежь, чтобы она реализовывалась в культурной, спортивной и социально-экономической жизни России.