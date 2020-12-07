По программе Украины и «ДНР»: Три истории детей, которые учатся в «республиканской» и украинской школах

Многие школьники, которые живут в «Л-ДНР», параллельно получают украинское образование. В школах на подконтрольной украинской территории. Дистанционно. Потому что их цель – иметь легитимное образование: сначала полное среднее, а затем и высшее. Но для этого детям приходится фактически учиться в двух школах – «республиканской» и украинской, учебные программы которых порой прямо противоречат друг другу. Более того, некоторые вынуждены получать и «двойное» высшее образование. О причинах и нюансах такого обучения рассказали родители детей, передает «Громада Схід».

История первая. О двойной «дистанционке»

Рассказывает жительница Донецка Ольга:

– Лето 2014-го мы, как и большинство дончан, «пересиживали» на море. В сентябре именно там, в Бердянске, отправили в школу в выпускной 11-й класс старшего сына, а в октябре оставили его там на съемной квартире с родственниками. Сами с младшим сыном, на тот момент 5-летним, вынуждены были вернуться в Донецк.

За год старший сын поступил на бюджет в вуз в Киеве, а младший впоследствии пошел в первый класс рядом с домом, в Донецке.

Ментально жизни нашей семьи разделилось пополам, потому что душой и мысленно мы были в Украине, но физически вынуждены были оставаться в «дэнээрии». Младший это прекрасно чувствовал, а мы постоянно опасались и нервничали, потому что во всевозможных школьных тестах он писал, что столица его родины – Киев, а на улице мог начать петь гимн Украины. Украинский язык, хотя формально оставался в школьной программе [в «ДНР»] (впоследствии как факультатив), конечно, практически не преподавался. Пришлось искать репетитора, ведь мы не представляем себе будущего ребенка в этом «новообразовании» и обязательно переедем отсюда, как только позволят обстоятельства. Или же (все еще мечтаю!) сюда вернется Украина...

Сейчас наш Юрий заканчивает начальную школу, причем сразу и местную, и украинскую. Прошлым летом мы зарегистрировались на платформе E-School и весь учебный год параллельно учились здесь – очно, а в 29-й школе Мариуполя, которая является базовой для таких, как мы – дистанционно. Ну, а последние месяцы [с началом карантина] дистанционно – и здесь, и там. Кстати, только в нашем классе таких детей по крайней мере пятеро.

Так пришлось нам освоить премудрости электронной переписки, сканирование домашних заданий и их загрузку на платформу. Все это нам, музыкантам, казалось просто нереальным, но преодолели, теперь шутим, что стали «хакерами». Также пришлось купить устройство для печати-сканирования-копирования, потому что каждый день бегать за деньги распечатывать и сканировать выполненные задания – не вариант.

Программы в Донецке и в Мариуполе не совпадают. Поэтому с началом «дистанционки» с двух сторон сложилось такое впечатление, что учимся мы всей семьей, и к тому же круглосуточно (признаюсь, некоторые поделки «на труды» делает муж, а рефераты иногда пишу я).

Кроме школы общеобразовательной ребенок еще занимается музыкой и английским языком. А рисованием пришлось пожертвовать, потому что тотально не хватает времени. Хорошо, хоть с сыном повезло – он хорошо учится, не ленится и с компьютером, в отличие от нас, родителей, вообще «на ты».

... Что нас действительно беспокоило – это государственная итоговая аттестация (ГИА). Потому что ее дистанционно не сдают, должны были ехать в Мариуполь, и для этого нужно было оформлять ребенку проездной документ (аналог загранпаспорта у взрослых), чтобы КПВВ пересекать без помех. В феврале в Киеве подали документы, а вот забрать готовый проездной уже не успели – движение транспорта остановился, карантин. Но, как известно, ГИА в этом году отменили, и мы автоматически продолжили учиться в 5-м классе.

История вторая. О живом пении и обучении на расстоянии

11-й класс Маргарита окончила в 2016-м с медалью в Донецке, и последний год параллельно училась в Северодонецке (откуда родом ее мама, и они всей семьей зарегистрированы там как переселенцы). Поэтому получила два документа о среднем образовании. Примечательно, что сумела воспользоваться обоими: в Донецке поступила в музыкальное училище, а в Полтаве учится на факультете иностранных языков в одном из вузов-переселенцев.

Рассказывает Евгения, мама Маргариты:

– Дочка у нас творческая, талантливая, закончила музыкальную школу по классу бандуры, всерьез занималась вокалом. В итоге решили, как говорится, не «наступать на горло» ее песни и дать ребенку шанс учиться любимому делу.

Одновременно мы осознавали, что с «деэнээровским» дипломом об образовании нигде в мире не возьмут на работу. И хотя на тот момент наша семья была вынуждена оставаться в Донецке (была прикована к постели мать мужа и о переезде на свободную территорию речь не шла), мы прекрасно понимали, что Марго не должна связывать свое будущее с этим местом. Кроме этого, были у нас сомнения относительно практического применения выбранной профессии певицы.

Поэтому, когда мы узнали о возможности дистанционного обучения в высшей школе, удалось найти компромисс. Маргарита успешно сдала ВНО и поступила в Луганский национальный университет имени Шевченко, который работает сейчас в Старобельске. Правда, факультет, который выбрала дочь, находится в Полтаве, потому что на нем учатся иностранцы, а согласно законодательству, нельзя обучать иностранцев на территории областей, где продолжаются военные действия. Но ничего, и это препятствие преодолели, чуть раньше пришлось нашей Маргарите повзрослеть, пожить в хостелах, общежитиях. Это все опыт...

Три года после школы Маргарита осваивала вокал в Донецке и параллельно изучала английский и немецкий языки в украинском вузе. Ездила в Полтаву 2-3 раза в год на неделю-две. Но последний год – четвертый, выпускной курс – полностью жила, училась и даже уже работала (преподает иностранный язык на соответствующих курсах) в Полтаве. Говорит, что город для нее маловат и в магистратуру там поступать не планирует. Как только получит диплом бакалавра, поедет искать счастье в мегаполис – Харьков или Киев. А, возможно, и за границу.

... Относительно пения, то сейчас Марго иногда арендует небольшую студию в Полтаве и записывает там песни в собственном исполнении. В основном поет на английском, но друзья говорят, что лучше у нее получается на украинском.

История третья. О выпускном, которого не было

Чуть больше года назад, поезд «Львов – Мариуполь». В Виннице в вагон зашли мама с дочкой, лежат на верхних полках, и впоследствии спустились чаевничать вниз – и начался рассказ мамы Натальи:

– Возила дочь на первую в ее жизни сессию. Учимся в Донецком национальном университете, что сейчас находится в Виннице, на самой престижной специальности – политологии.

Представляете, девушка из Донецка сдала ВНО по украинскому языку на 180 баллов! Если бы вы знали, чего нам это стоило – найти достойного репетитора, который бы ее подготовил. А по истории Украины вообще пришлось по интернету заниматься, потому что в нашем городе никто не берется готовить... Именно поэтому, наверное, и не хватило баллов, чтобы на бюджет пройти, поэтому выбрали заочное обучение по контракту – оно дешевле. Потому что оно очень чувствуется – плата за обучение, плюс приехать, прожить в отеле больше недели, еще и ничего не приготовишь там, все ели всухомятку, по борщу соскучились...

Вот возвращаемся домой, сдали экзамены, все на 80 баллов, представляете? Правда, в Донецке и похвастаться некому...

В Донецке же дочку исключили из школы за полгода до ее окончания, когда узнали, что одновременно она получает украинское образование в Славянске. Подняли шум, собрали сначала родительские собрания, затем педсобрание, позорили ее как некую правонарушительницу, это был такой ужас!

Так что есть только одно свидетельство об образовании, зато – украинское. Пусть они там своим «республиканским» подавятся! Но никогда им не прощу, что оставили дочь без выпускного бала. Потому что выпускной и свадьба – два момента в жизни, когда женщина выглядит, как принцесса, мы и платье купили еще за год, но не получилось... А Славянске она сама не захотела ехать на выпускной, потому что никого же не знает из одноклассников, какой смысл?

... В университете в Виннице преподаватели прекрасные и дочь молодец… А деньги мы заработаем, дочка, правда, не расстраивайся. Папа поедет на заработки в Польшу, бабушки пенсию украинскую откладывают на твое обучение, все будет хорошо!