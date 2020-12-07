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На Донетчине коронавирус унес жизни 20 медиков

07.12.20 15:59
Александр Педенко
Александр Педенко / Фото: youtube.com

В Донецкой области диагноз COVID-19 лабораторно подтвердили у 25 792 человек. Из них 526 человек умерли, в том числе 20 медработников. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 декабря, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Всего с начала пандемии выздоровели 16 518 человек.

«На сегодня 1 502 человека находятся в больницах для лечения пациентов с коронавирусом, 835 из них имеют подтвержденный статус», – добавил Педенко.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом за последние 14 дней в регионе составляет 294,5 на 100 тысяч населения, среднеукраинский показатель – 489,1.

Загруженность мест в больницах составляет 40,5%.

В среднем за минувшую неделю ежесуточно проводилось 1 137 лабораторных исследований.

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