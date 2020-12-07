Работники «МГБ» ездят на его BMW: В плену «ЛНР» более 2 лет удерживают ювелира

Роман Сагайдак с лета 2017 года находится в плену «ЛНР», после «суда» сейчас он содержится в колонии. Но семья мужчины не знает точно, есть ли Роман в списках на обмен, передает «Громадське радіо».

Роман Сагайдак после 2014 года оставался на неподконтрольной Луганщине, в родном городе Краснодон (после декоммунизации – Сорокино). Мужчина продолжал заниматься своим бизнесом – он ювелир и геолог. Работал Роман на дорогом оборудовании, которое, как утверждают его родственники, и стало определенной причиной задержания.

У Сагайдака возникли споры с бизнес-партнером – тот хотел за бесценок выкупить долю Романа в общем деле. Роман не согласился. Тогда уже бывший бизнес-партнер подключил знакомства в так называемой «МГБ ЛНР». Мужчину задержали летом 2017 года, длительное время родные не знали, что с ним, хотя, догадывались, что Романа держат «на подвале».

Во время «следствия» его отца также похищали «силовики». Дело в том, что мужчина был свидетелем по делу своего сына. Его похитили, пытали и под давлением он был вынужден изменить показания.

В 2018 году Сагайдака «приговорили» к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам сестры Романа – Анны Сластниковой, предложений о выкупе брата не поступало. Т.к., по ее мнению, целью было именно забрать бизнес. «Нет никаких доказательств – вещественных, свидетельств, все говорит о невиновности моего брата. Его обвиняют в мошенничестве, но есть счета, он все оплатил», – говорила она в одном из интервью. Но в ходе «следствия» «статья» обвинения постоянно менялась.

Роман пытался оспорить «приговор» в «суде ЛНР». «В августе ему вынесли приговор, потом мы проиграли апелляцию, потому что там все коррумпировано. Ему дали 11 лет колонии с компенсацией имущества (за якобы похищение фотоаппарата, вымогательство и угрозы жизни)… Если говорить о "суде" апелляционной инстанции, то одна из "судей коллегии" вообще заснула. Никто не разбирался», – отмечает сестра.

По словам Сластниковой, сейчас ее брат находится в исправительной колонии в Свердловске (после декоммунизации – Должанск) на Луганщине, до этого его удерживали в Луганске. «Условия лучше, чем в тюрьме, хотя есть возможность дышать свежим воздухом. Когда его держали "на подвале", нанесли существенный вред здоровью, повредили почки, с сердцем у него проблемы. Я обращалась к ним, и в Красный Крест, и в ОБСЕ, просила помощи. Но, по факту, никакой медицинской помощи ему не предоставили», – рассказывает сестра пленника.

Она говорит, что «работники "МГБ" ездят на его BMW». «Имущество пока под арестом, но в ближайшее время будет аукцион», – заключила Анна Сластникова.