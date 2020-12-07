Мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать только на Луганщине (График выездов)

На этой неделе, с 7 по 11 ноября, мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать в прифронтовых зонах Луганской области. В прифронтовые населенные пункты Донетчины выезды не запланированы. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На Луганщине отделения, сформированные на базе автомобиля КрАЗ, посетят город Золотое и села Трехизбенка и Тошковка-1. В мобильных «Ощадбанках» можно будет получить все базовые банковские услуги.

Луганское областное управление АО «Ощадбанк»

Донецкое областное управление АО «Ощадбанк»