«Полузакрытый» город: Как живет Горловка при «ДНР» (Фото)

В «ДНР» Горловка с 2014 года остается «полузакрытым» городом – ежедневно после 21:00 блокпост закрывает въезд в город, и Горловка остаетесь изолированными от иной неподконтрольной территории. Вероятно, из-за близости к линии разграничения «республиканцы» считают город некоей «пограничной» зоной – потому и перестраховываются, передает «Радио Свобода».

До 2014 года Горловка – мощный промышленный город. При «ДНР» все четыре шахты здесь были затоплены. Гигант химпрома «Стирол» так и не запустили – на территории смогли лишь организовать цех по выпуску одноразовой посуды и полимерной пленки. Здесь работают небольшие заводы, и то не на полную мощность.

До войны Горловка славилась также педагогическим институтом иностранных языков: его выпускники были наиболее востребованными в Донецкой области. Украинская власть перевела вуз в Бахмут. В Горловке же продолжает работать «республиканский» вариант.

До «русской весны» население Горловки составляло почти 260 тыс. человек. Местная «администрация» говорит о нынешних 240 тысячах. Местные жители говорят об около 125 тыс. чел.

Как и в иных городах здесь и спустя 6 лет можно встретить довоенные вывески. Например, тех же банков – и российских, и дочерних российских. Но сейчас банковская система в «ДНР» даже российская не действует (лишь местный «центральный республиканский банк»).

А есть и прежние вывески на украинском языке, даже на действующих магазинах.

Цена проезда автобусом из Горловки в Донецк – 80 рублей (это около 30 грн). Но выехать можно не позднее 16 часов, так как город закрывается.

Центральные улицы города даже несколько удивляют разнообразием магазинов, работают кафе и ресторанчики.

Даже в обычное дневное время город выглядит довольно пустым. А после 23:00 вообще наступает комендантский час.

Курс валют: гривну здесь принимают по 2,65 рубля, а продают по курсу 1 грн = 2,72 руб.

Цены на некоторые продукты питания в Горловке немного ниже, чем в Донецке. Например, 1 кг картофеля здесь стоит 25 руб. (около 10 грн), в Донецке – от 30 руб. (12 грн.). Однако на фоне Донецка Горловка остается депрессивным городом –как, впрочем, и остальные города «республики».

Религиозная достопримечательность Горловки – Богоявленский собор. На его территории и вокруг высажено много сосен и берез. Сам храм возвели перед самой войной, осенью 2013-го освятил митрополит УПЦ (МП) Владимир. Сейчас ведутся занятия воскресной школы для детей, при соборе действуют детский и юношеский хоры, спортивно-патриотическое общество имени Александра Невского, проводят библейские чтения. Конечно, это Московский патриархат.

В прицерковном парке очень чисто, уютно и атмосферно. По словам местных жителей, именно здесь любят гулять почти все горловчане.

В центре Горловки недавно сделали ремонт, теперь здесь построили фонтан. На остановке размещено описание советских героев-жителей Горловки.