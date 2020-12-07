Донетчина: За нарушение карантина суды назначили штрафов на более 840 тысяч (Видео)

С начала карантина в Донецкой области полицейские выявили более 8700 нарушений противоэпидемических правил. Часть из них нарушители исправили после предупреждений правоохранителей. А в отношении тех, которые системно игнорировал карантин, составлено почти 4000 административных материалов. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

За нарушение правил карантина людей составлено 2043 протоколов и вынесено 1947 постановлений. Общая сумма наложенных судом штрафов составляет более 840 тыс. грн.

Только в течение прошедших выходных правоохранители осуществили около 1500 рейдов. Закрыто 6 заведений, в частности ночной клуб, который вопреки закону работали после 22:00.

В течение двух суток за нарушение карантинных ограничений составлено 16 админпротоколов относительно владельцев торговых, развлекательных и других заведений (ч.1 ст. 44-3 КУоАП). Вынесено 234 постановления в отношении лиц, отказавшихся от соблюдения обязательного масочного режима (ч.2 ст. 44-3 КУоАП).