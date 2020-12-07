Когда на Донбассе полноценно заработают КПВВ (Видео)

Линия разграничения на Донбассе так и остается закрытой. Полноценно работает только КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области.

Анастасия из Донецка. Рассказывает, что последний раз на неподконтрольной территории была в январе. С началом карантина поехать к родителям не может, т.к. для этого нужно получить разрешение в «штабе ДНР».

«Нужно подать заявку на пропуск, которая рассматривается месяц. И только после подтверждения этой заявки тебя пускают. Но обязательно должна быть прописка в Донецке», – рассказывает девушка.

Юристы общественной организации «Донбасс SOS» консультируют жителей, в частности, по вопросам пересечения линии разграничения. Когда огласили национальный карантин, количество обращений от людей, которые не могут проехать, увеличилось в 4 раза. «То, что становится проблемой, – это срочный выезд. Вот мужчина не мог проехать на роды жены. Она рожала в Донецке, а он был на этой территории. Мужчина подал документы заранее, но ему тянули-тянули», – привела пример главный координатор «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

Сейчас на Донбассе с украинской стороны обустроено 7 контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ). Пока что ежедневно граждан пропускают только через КПВВ «Станица Луганская». В Луганской области «ЛНР» блокирует новые КПВВ в Счастье и Золотом.

Похожая ситуация на Донетчине. «ДНР» открывает свою сторону только по понедельникам и пятницам, и то только один контрольно-пропускной пункт в Еленовке, который находится на одном транспортном коридоре с КПВВ «Новотроицкое». Все остальные 3 транспортных коридора из-за позиции «республиканцев» заблокированы (Александровка – Марьинка, Октябрь – Гнутово, Горловка – Майорское).

Через КПВВ «Новотроицкое» же в дни работы линию разграничения в обе стороны пересекают всего около 80 человек. «Сейчас при пересечении КПВВ со стороны временно оккупированной территории граждане обязаны или установить приложение "Дій вдома" и пройти 2-недельную самоизоляцию, или пройти обсервацию в местах, которые определены органами местного самоуправления», – говорит помощник начальника Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.

Поэтому, чтобы попасть в Донецк или Горловку, люди вынуждены искать альтернативу. В том числе едут и через территорию России – кто-то своим транспортом, кто-то пользуется услугами перевозчиков.

Как объясняет один из таких перевозчиков, для проезда из Украины через Россию в «Л-ДНР» одно из главных условий – наличие загранпаспорта и прописка на неподконтрольной Украине части Донбасса. «Без пересадок, без пешего перехода границ, без самоизоляции стоимость – 3000 грн. Точно также, на таких же условиях люди приезжают обратно», – рассказал диспетчер.

Представители Комитета Верховной Рады по правам человека провел переговоры с представителями «Л-ДНР» относительно восстановления работы пунктов пропуска. «Мы говорили и о людях, которым нужно срочно пересечь КПВВ на нашу сторону (к родственникам, в больницу, на похороны и пр.). Было положительное решение, что готовы включаться по каждому такому случаю. Нас заверили, что как только завершается карантин, то КПВВ возвращаются к нормальному режиму работы», – рассказал глава данного комитета ВР Дмитрий Лубинец.

Однако по прогнозам ООН, работа КПВВ будет оставаться ограниченной минимум до середины лета 2021 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»