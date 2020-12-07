В трех регионах: СБУ разоблачила агитаторов, призывавших к захвату власти в Украине

СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, которые через интернет распространяли призывы к захвату власти в Украине, пересмотру государственных границ. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В частности, агитаторы находились в Днепре, Черкассах и Сумской области.

Сейчас на Днепропетровщине спецслужба исследует факты возможной причастности руководителя двух общественных объединений к размещению на страницах одной из соцсетей материалов по свержению конституционного строя и призывов к созданию так называемых «специальных территориальных общин народовластия».

Кроме того, киберспециалисты СБУ установили жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые на персональных страницах запрещенных в Украине соцсетей размещали материалы по изменению государственной границы и призвали к захвату государственной власти. Следователи органов безопасности задокументировали, что указанные материалы последние получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.