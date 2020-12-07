Фонд Рината Ахметова передал аппарат ИВЛ медикам Волынской области

Владимир-Волынское территориальное медицинское объединение получило современный аппарат искусственной вентиляции легких высокого класса от Фонда Рината Ахметова. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает пресс-служба Фонда.

«Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Благодаря проекту Фонда государственные больницы страны получили более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и 337 тысяч экспресс-тестов. Ключевым элементом помощи стране стала закупка свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Уже 190 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова поступили в опорные государственные больницы в 22 регионах Украины. Такие аппараты будут актуальны даже через много лет и необходимы для лечения тяжелобольных, спасения жизни людей по всей Украине», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Председатель Волынской областной государственной администрации в свою очередь отметил значение такой помощи для медиков. «Спасибо от всей области за этот чудесный аппарат. Ринат Леонидович не первый раз помогает Волынской области. В прошлом году мы получили от Фонда девять современных автомобилей скорой помощи», – сказал он.

По данным властей области, количество заболевших COVID-19 продолжает расти, и поддержка медикам по-прежнему крайне необходима. «Хочу сказать спасибо Фонду и Ринату Леонидовичу за помощь области. Такие аппараты ИВЛ очень нужны больницам необластного значения. Благодарю за помощь, которую получают даже отдаленные районы», – отметила и.о. начальника Управления охраны здоровья Волынской ОГА Людмила Тимощук.

«Мы очень благодарны как от имени коллектива, так и всей громады. Это крайне необходимый на сегодняшний день высококлассный аппарат ИВЛ. Он поможет нам лечить тяжелые ковидные пневмонии. Очень рада, что такое оборудование привезли в нашу больницу», – добавила директор медобъединения Татьяна Ващук.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда. Кроме того, ранее в Волынскую областную инфекционную больницу Фонд передал кислородный концентратор для ИВЛ.