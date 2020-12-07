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В больнице Константиновки показали, как выглядят легкие у ковид-пациентов (Видео)

07.12.20 19:52

В инфекционной больнице Константиновки (Донецкая обл.) уже пролечили около 600 ковид-пациентов. Это медучреждение в начале пандемии было определено как одно из опорных в борьбе с коронавирусом в Донецкой области. Тогда там развернули 70 коек. Теперь их уже 90, еще 30 мест – в резерве.

Директор больницы показывает снимок легких пациента с диагнозом COVID-19. У этого больного коронавирус поразил 85% дыхательных органов. «Это легкое все пропитано кислотой, оно не дышит», – комментирует Надежда Шейченко.

Простыми словами, вирус, попав в легкие, поразил их самые глубинные структуры и заполнил пустоты вокруг жидкостью. Эта субстанция начинает давить на легкие, что приводит к постепенному уменьшению их объема и к проблемам с дыханием.

«Ковид – это прежде всего нарушение коагуляции в сторону гиперкоагуляции – образуются тромбы, за счет чего нарушается дыхание», – говорит Шейченко.

В больнице отделение интенсивной терапии слышно по шуму – так работают кислородные концентраторы. Почти все пациенты этого отделения с тяжелой формой протекания болезни, им требуется кислородная поддержка. Больных здесь обслуживают 4 бригады врачей.

«Каждые 4 часа стараемся меняться, чтобы отдохнуть, перекусить. Потому что в этой экипировке тяжело работать целые сутки», – рассказывает врач-анестезиолог Мария Гладких.

К пациентам подведены многочисленные трубки, люди непроизвольно двигаются – так срабатывает нервная система. «Они становятся гиперчувствительными. Я даже поправила женщине одеяло, и она сразу начала нервничать. Даже обычное касание раздражает. Это такое состояние периферической нервной системы», – поясняет директор больницы.

Сейчас здесь проходит лечение Любовь Мартыненко из Покровска. Она уже пережила шок и панику – несколько недель женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас дышать легче, но все равно еще не обходится без кислородной поддержки. «Конечно, паника. Это очень страшная болезнь – когда человек задыхается, когда слово не может сказать, сделать глоток воздуха», – описывает Любовь свое прежнее состояние.

Когда человек не может дышать самостоятельно, ему в гортань вводят трубку, к которому подсоединяют аппарат ИВЛ.

В другом крыле коридора – палаты для стабильных пациентов. Сюда уже перевели Вадима Павленко, это снимок его легких вначале демонстрировала главврач. Еще 4 недели тому назад он был в тяжелом сознании, не мог дышать. Сегодня уже встает и даже ходит.

«Очень тяжело, когда даже вдох не можешь сделать. Это и психологически тяжело. Вот представьте – вы дышали, а теперь не можете. И без аппарата не получается», – делится Вадим.

За смену у медиков собирается 3 огромных ящика медицинского мусора – использованные шприцы, капельницы и пр. Директор больницы Надежда Шейченко говорит, что за утилизацию таких отходов учреждение платит большие деньги. Плюс на препараты и оборудование в месяц уходит до миллиона гривен, средствами обеспечивает госбюджет. Но лечение для пациентов бесплатное.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»

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