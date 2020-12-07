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Бежали от войны и бросили родных: В селе на Донетчине работает хоспис для пожилых людей (Видео)

07.12.20 20:23

В селе Екатериновка (Донецкая обл.) открыли новый корпус «Дома милосердия» – хосписа для пожилых людей и лиц с инвалидностью, выходцев из зоны боевых действий, которых бросили родственники. Об этом в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Дом милосердия» организовал сельский священник, настоятель Свято-Покровского храма села Екатериновка Роман Афонин.

«На данный момент здесь находятся 35 постояльцев, каждый из них со своей долгой жизненной историей... У кого-то дети перебрались в Киев или Одессу, подальше от войны. У кого-то дети уехали в Донецк или в Россию, оставив одиноких стариков в холодных домах на линии огня. Кто-то лишился документов из-за обстрелов, у кого-то дом был разбит во время военных действий», – описал Каплин.

Волонтер отметил, что все эти люди нуждаются в помощи, однако не могут претендовать на устройство в государственные дома престарелых из-за неадаптированности нашего законодательства к условиям вооруженного конфликта.

С начала военных действий количество постояльцев в «Доме милосердия» увеличилось вдвое. А с начала карантина выросло еще на 50%. «Когда пожилых людей и лиц с инвалидностью уже пришлось размещать в помещении прачечной, мне позвонил отец Роман и попросил помощи в достройке нового корпуса, в котором можно было бы разместить дополнительно 12 человек», – рассказал Евгений Каплин.

Первые грузовики со строительным материалом прибыли уже 1 июля.

Всего гуманитарная миссия «Пролиска» оказала в этом году Дому милосердия помощь примерно на 500 тыс. грн за счет международных доноров – строительные материалы, кровати и мебель, 290 пачек подгузников для взрослых.

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