В Мариуполе уже неделю нет бесплатного инсулина

В Мариуполе больные сахарным диабетом уже неделю не могут получить важный для них инсулин. Бесплатно он выдается только в коммунальных аптеках по рецепту врача, однако пока препарата нет. Зато пациентам предлагают покупать инсулин за собственные средства.

Юрий Серегин уже 30 лет страдает сахарным диабетом. Оставшегося запаса инсулина мужчине хватит максимум на неделю. «Тут половинка, а это у меня еще один флакончик остался дополнительно, а этот уже закончился. А мне надо 8флаконов – 4 этого и 4 другого препарата», – перечисляет Юрий Васильевич запасы.

Мужчина говорит, что проблема с нехваткой препарата в Мариуполе началась неделю назад: обычно инсулин он получал в коммунальной аптеке бесплатно. Сейчас лекарство не выдают.

«С 1 декабря пошел, выписали рецепт на инсулин. А в аптеке не дают, потому что говорят нет денег – город не выделяет деньги. Идите в горздравотдел. Там сказали: денег сейчас нет, можете покупать за свои деньги. А на месяц это примерно 1600 грн», – рассказывает Юрий Серегин.

Однако покупать важный для здоровья инсулин за собственные средства Юрий Васильевич не в состоянии из-за небольшой пенсии. К тому же, мужчина еще снимает квартиру – он переселенец из Горловки, и ухаживает за больными родителями, которые проживают вместе с ним. «Семья у меня: один – слепой, один с инсультом – лежит. Тоже надо постоянно ухаживать», – поясняет мужчина.

Переселенец утверждает: звонил в областной департамент здравоохранения. Там сообщили, что большую часть средств на закупку инсулина отправили в Мариуполь. Почему жизненно важный препарат до сих пор не дают в коммунальных аптеках – мудчина не понимает. Юрий звонит в Краматорск снова.

«Мариуполь должен был дофинансировать для получения инсулина. В области были финансы – область профинансировала. Сейчас в области, к сожалению, денег нет», – отвечает Ксения Бронзовая, секретарь облдздрава в Краматорске.

Всего в Мариуполе более 3000 больных сахарным диабетом. Из них более 100 – дети. Оставаться надолго без инсулина они не могут. Покупать препарат за свой счет многим не по карману. Зато руководство одной из коммунальных аптек уверяет – инсулин у них есть и в достаточном количестве, однако выдавать его больным бесплатно пока не могут.

«Больные сахарным диабетом обеспечиваются препаратами бесплатно либо с частичной доплатой в рамках госпрограммы. Программа финансируется из госбюджета. В этом году эта программа профинансирована всего лишь на 70%, поэтому и возникла такая ситуация. Нет денег, чтобы с нами рассчиталось государство за отпущенный инсулин. Мы совместно с Департаментом здравоохранения и со специалистами горсовета обратились в областной Департамент с просьбой как-то изыскать средства и дофинансировать программу в декабре. Пока мы предлагаем нашим пациентам покупать минимально необходимое количество на ближайшее время, пока вопрос не будет решен», – прокомментировала Ирина Шабанова, заведующая-директор коммунальной аптеки №1 Мариуполя.

Возобновить выдачу инсулина диабетикам обещают уже с января следующего года, когда коммунальные учреждения получат остальное дофинансирование на такие препараты из городского бюджета – это примерно 6 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»