Украинские и португальские: Переселенец в селе на Донетчине производит мясные деликатесы (Фото)

Переселенец из Донецка Сергей Свириденко продолжает развивать в Иванополье (Константиновский р-н, Донецкая обл.) свою ферму «Казацкое подворье», а также производить крафтовые сыры и мясные деликатесы – колбасы, сало, копчености. Об этом сообщает проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Сергей также ветеран АТО – в 2015-2016 годах служил в Вооруженных силах Украины. После демобилизации в 2016 году основал сельскохозяйственное производство. Частично за собственные деньги, частично благодаря грантовым программам расширял бизнес. В 2017 году построил сыроварню за грант от программы Донецкой облгосадминистрации «Донецкий украинский куркуль».

Сейчас хозяйство Свириденко – это 100 коз, а еще куры, гуси, утки. Фермер производит козьи сыры, молочные продукты, колбасы, копчености из мяса, сало с приправами, тушенку. Его рецепты – древние украинские и португальские, ведь 7 лет Сергей работал в Португалии. Новинка – колбаса «Чумацкая».

«Когда чумаки за солью ходили, что они могли взять в дорогу? Думаю, сыровяленую колбасу или кусок мяса. Сейчас среди моих колбас тоже есть такая. Кто знает, может путь чумаков пролегал через мое село. Я рассказываю об этом туристам, которые начали приезжать на мою ферму. Так развиваю зеленый туризм на востоке Украины», – предприниматель.

Продукцию фермы «Казацкое подворье» заказывают из разных уголков Украины. Благодаря социальным сетям в период карантина Свириденко начал онлайн-продажи. Также вместе с другими фермерами Сергей открыл магазин «Кулак» в Дружковке.

«В этом году из-за карантина много ярмарок отменили. Но я продаю онлайн – заказываю таргетированную рекламу, ко мне приезжают блогеры, туристы, люди пишут свои отзывы. Вместе это все дает результат. Многие клиенты обращаются ко мне через сайт, страницы в социальных сетях. Это очень помогает продавать. Если есть такая возможность, мы участвуем в ярмарках – это возможность продать, продвигать свой бизнес и вообще Донбасс», – отметил фермер.

Карантин Свириденко использовал также для расширения производства – начал строительство цеха. «Хотя сейчас и карантин, я расширяю производство: предлагаю крафтовую натуральную продукцию с моей фермы. Хочу, чтобы люди ели натуральную продукцию», – резюмировал предприниматель.