Дают до $1000: Жителям Лиманской ОТГ предлагают выращивать овец

Переселенцам и жителям Лиманской объединенной территориальной громады предлагают гранты до до $1000 на направление овцеводства. Об этом сообщает организатор программы Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).
DRC-DDG предоставляет финансовую помощь для начала, восстановления или расширения существующего бизнеса и / или самозанятости в направлении овцеводства.
В рамках программы можно получить бизнес-грант в размере до $1000 (в зависимости от индивидуальных потребностей).
Благотворительная помощь может быть предоставлена для приобретения овец, оборудования / инструментов для заготовки кормов или других потребностей, которые будут способствовать увеличению поголовья.
Кто может участвовать:
- местные жители, которые зарегистрированы и проживают в Лиманской ОТГ;
- внутренне перемещенные лица, живущие в Лиманской ОТГ.
Критерии отбора участников программы:
- жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи, понимание заявителем схемы ее реализации;
- наличие опыта ведения бизнеса;
- актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи;
- предпочтение будет отдаваться женщинам, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.
Подать заявку можно по телефону:
- (073) 066-53-38 Михаил;
- (093) 037-29- 03 Александр.
Телефоны для справок:
- (073) 066-53-38 Михаил;
- (093) 037-29- 03 Александр;
- (073) 432-84-40 Денис.
«Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией», – отметили в DRC – DDG.