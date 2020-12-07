Дают до $1000: Жителям Лиманской ОТГ предлагают выращивать овец

Переселенцам и жителям Лиманской объединенной территориальной громады предлагают гранты до до $1000 на направление овцеводства. Об этом сообщает организатор программы Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).

DRC-DDG предоставляет финансовую помощь для начала, восстановления или расширения существующего бизнеса и / или самозанятости в направлении овцеводства.

В рамках программы можно получить бизнес-грант в размере до $1000 (в зависимости от индивидуальных потребностей).

Благотворительная помощь может быть предоставлена для приобретения овец, оборудования / инструментов для заготовки кормов или других потребностей, которые будут способствовать увеличению поголовья.

Кто может участвовать:

местные жители, которые зарегистрированы и проживают в Лиманской ОТГ;

внутренне перемещенные лица, живущие в Лиманской ОТГ.

Критерии отбора участников программы:

жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи, понимание заявителем схемы ее реализации;

наличие опыта ведения бизнеса;

актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи;

предпочтение будет отдаваться женщинам, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.

Подать заявку можно по телефону:

(073) 066-53-38 Михаил;

(093) 037-29- 03 Александр.

Телефоны для справок:

(073) 066-53-38 Михаил;

(093) 037-29- 03 Александр;

(073) 432-84-40 Денис.

«Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией», – отметили в DRC – DDG.