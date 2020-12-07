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Дают до $1000: Жителям Лиманской ОТГ предлагают выращивать овец

07.12.20 21:15

Переселенцам и жителям Лиманской объединенной территориальной громады предлагают гранты до до $1000 на направление овцеводства. Об этом сообщает организатор программы Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).

DRC-DDG предоставляет финансовую помощь для начала, восстановления или расширения существующего бизнеса и / или самозанятости в направлении овцеводства.

В рамках программы можно получить бизнес-грант в размере до $1000 (в зависимости от индивидуальных потребностей).

Благотворительная помощь может быть предоставлена для приобретения овец, оборудования / инструментов для заготовки кормов или других потребностей, которые будут способствовать увеличению поголовья.

Кто может участвовать:

  • местные жители, которые зарегистрированы и проживают в Лиманской ОТГ;
  • внутренне перемещенные лица, живущие в Лиманской ОТГ.

Критерии отбора участников программы:

  • жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи, понимание заявителем схемы ее реализации;
  • наличие опыта ведения бизнеса;
  • актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи;
  • предпочтение будет отдаваться женщинам, семьи которых имеют социальную или финансовую уязвимость.

Подать заявку можно по телефону:

  • (073) 066-53-38 Михаил;
  • (093) 037-29- 03 Александр.

Телефоны для справок:

  • (073) 066-53-38 Михаил;
  • (093) 037-29- 03 Александр;
  • (073) 432-84-40 Денис.

«Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией», – отметили в DRC – DDG.

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