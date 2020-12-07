Я – дворник, а я – уборщик: В Мариуполе полиция «накрыла» ночной клуб (Видео)

В Мариуполе один из ночных клубов нарушал правила карантина. По нормам развлекательные заведения должны закрываться в 22:00. Однако в данном клубе правоохранители застали большое количество отдыхающих в полночь с субботы на воскресенье (5-6 декабря).

Накануне в полицию поступила информация, что ночной клуб работает с нарушением карантинных мер. Во время рейда правоохранители блокировали все входы и выходы.

Администрация заведения двери открыть отказалась, слышно, что кому-то срочно начали звонить.

Со временем подъезжает такси, из которого выходит мужчина – говорит, что он представитель клуба. Мужчина запрещает правоохранителям входить в помещение. «Покиньте территорию. Это частная собственность», – аргументирует он свой запрет.

Полицейские предоставили свои удостоверения, но мужчина на требование правоохранителей свои документы показать отказывается.

«Я не собственник этого заведения. Просто за территорию отвечаю. Дворник я. У меня нет с собой никаких документов. У нас что, военное время? Я что, должен носить с собой документы?», – так незнакомец объяснил свое поведение.

Он заверяет, что в помещении никого нет. Мужчина продолжал пререкаться с правоохранителями. Пока посетители клуба, которые оказались забаррикадированными, сами не начали звонить на «102». Люди сообщали, что их удерживают в помещении, не позволяя покинуть его.

Затем один из представителей заведения сам решил выйти на улицу, таким образом дверь для полицейских оказалась открыта.

Внутри помещения действительно были люди. Правоохранители попросили их задержаться и дать показания. Но посетители категорически отрицали, что заведение работало как ночной клуб.

Девушки вообще заявили, что после 22:00 у них здесь была репетиция. «Вы знаете, мы сегодня пришли провести тест-тренировку для открытия этого заведения», – сказала одна из них.

В другом зале люди продолжали развлекаться и выпивать. А бармен, не обращая внимания на полицейских, продолжал наполнять бокалы. Гости начали возмущаться, что им правоохранители мешают отдыхать. Заявляют, что ничего не знают о карантинных ограничениях – о запрете работы развлекательных заведений после 22:00.

«А какого черта тогда вы здесь находитесь в такое время?», – реагирует на разъяснения девушка.

А парень с рюмкой водки пояснил, что он уборщик. «А потому что все уборщики ходят с водкой в руке», – бесцеремонно заявил он.

Впоследствии отдыхающие успокоились и таки дали показания.

«По данному факту зарегистрирован материал. По результатам его рассмотрения будет принято решение согласно действующему законодательству. Если должностными лицами Нацполиции будет установлено, что это заведение действительно в нарушение норм осуществляло работу в ночное время, после 22 часов, то ответственные лица могут быть привлечены к административной ответственности, согласно ч.1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях», – прокомментировал заместитель начальника отдела управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Донецкой области Дмитрий Петров.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»