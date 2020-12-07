Поддержали 63 страны, против – 17: Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Сегодня, 7 декабря, Генеральная ассамблея ООН на заседании поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации оккупированного Крыма., передает «Громадське радіо».

Проект украинской резолюции поддержали 63 страны, против выступили 17, и еще 62 государства воздержались.

Против украинской резолюции проголосовали Россия и ее союзники: Армения, Беларусь, Сербия, Сирия и Венесуэла. Также против документа голосовали Зимбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа и Иран.

Среди стран, которые поддержали резолюцию по Крыму: Германия, Грузия, Венгрия, Польша, Франция, Хорватия, Израиль, Италия, США, Турция, Великобритания, Эстония, Швейцария и Кипр.

Как по окончанию заседания отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, нынешняя резолюция – новый элемент растущего правового давления на Россию.

Он сообщил, что в резолюции, в частности, приведены следующие тезисы:

осуждается российская временная оккупация Крыма;

такая оккупация представляет угрозу международной безопасности;

оккупация является незаконной и является нарушением международного права;

оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины;

Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды. Резолюция требует от России немедленно прекратить такую деятельность;

резолюция призывает международное сообщество к консолидации усилий с целью деоккупации Крыма.

«Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе… Отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма», – заявил Кулеба.