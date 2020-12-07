За год долг «ДНР» за украинскую воду доходит до 1,6 миллиарда гривен

Долг «ДНР» перед украинским Коммунальным предприятием «Компания "Вода Донбасса"» имеет две составляющие – разница в применяемых тарифах и ежегодная компенсация. Об этом рассказал директор Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко, передают «Донецкие новости».

Он отметил, что компания «Вода Донбасса» – это единый комплекс, который географически действует как на подконтрольной, так и на неподконтрольной Украине территории. «Так получилось географически, что все источники питьевой воды находятся на севере Донецкой области (прежде всего, это река Северский Донец), а наибольшие потребители – в центре и на юге области. Поэтому еще в советское время была построена система питьевого водоснабжения, которая берет начало с реки Северский Донец потом проходит через ныне временно оккупированную территорию и далее эта вода идет в город Мариуполь. Поэтому сложилась ситуация, что наибольшие потери компания "Вода Донбасса" несет на подконтрольной территории, а львиная доля – почти 3/4 воды – остается на оккупированной территории», – сказал Гончаренко.

Поэтому расчет долга «ДНР» компания ведет из двух составляющих.

Во-первых, применяемых тарифов. Так, в «ДНР» тарифы на воду существенно ниже, чем тарифы компании «Вода Донбасса» на подконтрольной территории. «Расчетная разница в тарифе – около 800 млн грн [в год]», – озвучил первую составляющую долга директор департамента ЖКХ.

Во-вторых, это вопрос выплаты компенсации с неподконтрольной территории на воду, которая поставляется с украинской стороны. Расчетная стоимость такой компенсации в год составляет 700-800 млн грн.

«Но это все – расчетные цифры, которые используются нашей компанией и формируются на основании стоимости тарифов на электроэнергию, расходы на налоги, фонд оплаты труда, ГСМ, материалов для ремонта водоводов», – отметил Гончаренко.

Как сообщалось ранее, магистраль водоснабжения едина по всей Донецкой области. Поэтому КП «Вода Донбасса» обслуживает как подконтрольную Украине часть Донетчины, так и неподконтрольную. В компании признают, что получают деньги за воду от жителей «ДНР», но из-за разницы в тарифах ежемесячные потери украинской компании составляют 68 млн грн. В «ДНР» суммарный тариф на водоснабжение и водоотведение в 2,9 раза ниже (по среднему тарифу – в 2,7 раз), чем на подконтрольной Донетчине.

Напомним, что в «ЛНР» с украинской стороны волу поставляет КП «Попаснянский районный водоканал» (Попасная, Луганская обл.). Долг «ЛНР» за поставку воды с подконтрольной Украине территории составляет около 170 млн грн, при этом «республика» готова заплатить только 45%. Но прекратить поставку воды в «ЛНР» Луганщина тоже не может – в этом случае водоканал получит еще 8-10 млн грн убытков ежемесячно.

Также сообщалось, что из-за повреждений единственного питьевого канала «Северский Донец – Донбасс» потери воды в Донецкой области составляют около 65%. При этом сам Донбасс является маловодным регионом, обеспеченность водой здесь в 3 раза меньше, чем в иных частях страны. Из-за военных действий и закрытых шахт невозможно в качестве источника водоснабжения рассматривать грунтовые воды.

В регионе была принята программа «Вода Донетчины 2017-2020», однако за все время действия она выполнена всего на 2%. С 1 июля на Донетчине внедрены европейские стандарты исследования качества воды.