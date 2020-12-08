Люди понимают, что пропуск через КПВВ блокируют именно «Л-ДНР», – Каплин

В медиа «Л-ДНР» постоянно подчеркивается, что блокирование линии разграничении происходит с украинской стороны. При этом люди прекрасно понимают, что контрольно-пропускные пункты закрыты именно со стороны «республик». Также это решение именно «ДНР» – открыть только один из 4-х КПП (в Еленовке), и то по понедельникам и пятницам, и пропускать только по спискам.

«Люди все прекрасно понимают. Как показывала летняя практика на КПВВ "Новотроицкое", там были просто ужасные дни – украинская сторона пропускала, но не пропускала "ДНР", и люди около 4 суток жили перед "нулем" "ДНР" [в буферной зоне], в заминированной зоне. Они прекрасно понимали, что их не впускает именно та сторона. Мы тогда кормили и поили этих людей, потому что жара, никаких магазинов там, конечно, нет. Люди пытались даже измором взять ту сторону, ведь прописка была на неподконтрольной территории, а "ДНР" же говорит типа "это же наши граждане". Но пропуск не случился. И люди нам жаловались, что их разогнали представители "МГБ ДНР" с применением грубой физической силы, с помощью дубинок, спецсредств. И что их конвоировали назад к украинскому КПВВ. Поэтому люди понимают, чья ответственность за эти действия», – рассказал глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

При этом сейчас все украинские контрольные пункты въезда-выезда (4 КПВВ в Донецкой области и 3 в Луганской) работают в штатном режиме, готовы пропускать людей. Более-менее полноценно работает только КПВВ «Станица Луганская». «Проблема с тем, что 2 КПВВ на Луганщине – в Счастье и Золотом – заблокированы со стороны "ЛНР". А в Марьинке, Майорске и Гнутово – со стороны "ДНР". А КПВВ "Новотроицкое" вынуждено работать в списочном режиме, из-за этого трафик минимальный. Поэтому людям проще и реальнее попасть на подконтрольную территорию из "ДНР", к сожалению, только через территорию России, чем ждать до 2 месяцев разрешения от "ДНР" на попадание в список», – добавил глава «Пролиски».

Напомним, Каплин также сообщил, что «ДНР» до сих пор не пропускает через линию разграничения по экстренным причинам – даже на похороны и для передачи тела умершего.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – при наличии местной прописки, но по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»