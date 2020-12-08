Шахтеры, чернобыльцы, пенсия по возрасту: В ПФУ показали суммы повышения пенсий с 1 декабря (Инфографика)

Пенсионный фонд Украины уже начал выплаты пенсий декабря в размерах, увеличенных в связи с повышением с 1 декабря 2020 года размера прожиточного минимума. Об этом сообщается на странице ПФУ в Facebook.

В ведомстве напомнили, что размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличился с 1 712,00 до 1 769,00 грн. Это стало основанием для перерасчета тех составляющих пенсионной выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума.

«Это, прежде всего, размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж. Тем неработающим пенсионерам, которые имеют значительную продолжительность страхового стажа и их пенсии, исчисленные с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, больше минимальных, пересчитана доплата за сверхнормативный стаж, которая определяется в процентах к размеру прожиточного минимума», – уточнили в ПФУ.

Так, в связи с увеличением прожиточного минимума увеличиваются следующие выплаты:

минимальная пенсия лицам с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий;

минимальная пенсия лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС;

минимальная пенсия по возрасту неработающих пенсионеров;

минимальная пенсия шахтерам;

минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца;

выплаты ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны;

выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистский преследований;

пенсия за особые заслуги перед Украиной;

государственная социальная помощь по уходу за лицами с инвалидностью вследствие войны;

надбавка донорам.

В Пенсионном фонде разработали инфографику с детальным указанием сумм повышения пенсий и соцвыплат с 1 декабря по каждой из упомянутых категорий.

В частности, минимальная пенсия по возрасту увеличивается на 57 грн., а минимальная пенсия шахтеров вырастет на 171 грн., и т.д.