На выходных в «ДНР» задержаны 36 пьяных водителей

В «ДНР» в период с 5 ноября по 6 ноября произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, и зарегистрированы 11 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

5 декабря в Центрально-Городском районе Горловки водитель автомобиля, по предварительной версии, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на 14-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения.

В Калининском районе Донецка на регулируемом перекрестке пр. Ильича – ул. Сеченова произошло столкновение автомобилей Volkswagen Tiguan и KIA Cerato. В результате ДТП девушка – пассажир автомобиля KIA Cerato получила телесные повреждения.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлены 311 нарушений ПДД, среди которых 36 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.