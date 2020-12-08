Официально зарегистрированных переселенцев из Донбасса стало больше, – Минсоцполитики

В Украине по состоянию на 7 декабря учтены 1 млн 459 тыс. 268 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 30 ноября, на учете состояли 1 млн 458 тыс. 999 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 269 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: