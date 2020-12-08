После заявления Путина: Арестович рассказал об ожиданиях от встречи ТКГ 15 декабря

После заявления президента России Владимира Путина украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу «ждет существенного прогресса» в переговорах. Об этом заявил внештатный советник председателя Офиса президента по коммуникации в сфере нацбезопасности, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает «Громадське радіо».

Он сообщил, что следующее заседание ТКГ состоится 15 декабря.

Арестович напомнил, что состоялся телефонный разговор между Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель и стороны подтвердили, что «Россия продолжит процесс урегулирования в Нормандском формате».

«Мы имеем от президента России подтверждение, что Нормандский формат работает и будет работать дальше, вопреки всем сложностям. Перемирие на Донбассе длится 4 месяца и это огромное достижение. Россия часто дает противоречивые сообщения, и мы просили, чтобы президент России взял на себя политическую ответственность и сказал представителям ТКГ о том, как и что они будут делать», – сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

По его словам, заявление рассматривается «как повод для сдержанного оптимизма».

«Наконец президент РФ высказал свою позицию и я думаю, что мы эту позицию учтем и увидим на заседании ТКГ. Мы надеемся на существенный прогресс, прогресс уже был, я думаю, что будет еще», – отметил Арестович.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, который состоялся 7 декабря, подтвердил намерение продолжать работу в Нормандском формате. В частности, на уровне политических советников лидеров России, Германии, Франции и Украины.