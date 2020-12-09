В голубцах – куриный фарш: Что можно купить в Донецке на тысячу рублей (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Юлия сделала обзор покупок на 1 тыс. руб. (385 грн по местному курсу на 09.12.2020).

Юлия посетила «Первый республиканский супермаркет». «Пошла за гречкой и макаронами, а взяла немножко больше», – поделилась она.

В число покупок вошли:

макароны «Макфа» из твердых сортов пшеницы (450 г) – 46 руб. (18 грн);

макароны-бантики из твердых сортов пшеницы (400 г) – 48 руб. (18 грн);

вареная колбаса «Докторская» (1 кг) – 174 руб. (67 грн);

булка «Городская» (0,2 кг) – 11 руб. (4 грн);

бекон сырокопченый (100 г) – 115 руб. (44 грн);

гречка (0,9 кг) – 71 руб. (27 грн).

В чек также вошли консервы «Филе тунца в масле»: 2 баночки по 185 г на 172 руб. (66 грн) и кусочек сыра «Голландского» – на 115 руб. (44 грн) по цене за 1 кг – 458 руб. (176 грн).

В супермаркете жительница Донецка потратила 752 руб. (289 грн). Отдельно на рынке она взяла шампиньоны (300 г) и полуфабрикаты – голубцы с куриным фаршем. В целом покупка обошлась в 1 тыс. руб. (385 грн).

«Вот тысяча рублей. В этот раз я прилично взяла, потому что бывает тысячу рублей (385 грн – ред.) потратишь, вообще ничего не возьмешь, 2-3 каких-то позиции. А тут хотя бы уже крупа. Мяса, конечно нет, потому что оно в холодильнике есть. Но оно есть в голубцах – фарш. Вот такие были покупки», – прокомментировала дончанка.