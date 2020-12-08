Донецк: В соцсетях обсуждают зимний отдых в аквапарке (Фото)

В «ДНР» в Донецке работает аквапарк. Время там проводят многие люди. О зимнем отдыхе в аквапарке говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«Крутые горки, виражи, скорость и веселье – все это можно найти в донецком аквапарке, где развернулись настоящие тропики под крышей. Провести выходные, праздники и просто отдохнуть с семьей приходят сюда и взрослые, и дети», – отмечается в сюжете.

«Море впечатлений… Больше у нас нет нигде аквапарка… На улице холодно, а хочется теплого, поэтому хочется ярких эмоций», – делятся на камеру посетители.

При этом в соцсетях эмоции у людей сюжет вызвал разные. Многие дончане пишут о том, что в «республике» – высокие показатели смертности от коронавируса, и лучше не бывать в общественных местах: «Вы сбрендели вообще? Видели, сколько людей от короны умирают?! Никто же не поможет… Зачем провоцировать и рисковать… А как же коронавирус».

Также люди отмечают, что не у всех аквапарк оставляет «яркие впечатления»: «А хлорка, которая потом три дня режет глаза?... Хамский персонал, порванное оснащение и испорченное настроение – вот как я бы сказал… А что, что-то поменялось? Весной были, так одни очереди на горки и толкотня».