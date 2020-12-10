На металлолом все убыточные порезать: В Донецке Пушилину показали завод «Донецкгормаш» (Фото)

«Глава ДНР» Денис Пушилин побывал на некогда одном из крупнейших предприятий горного машиностроения – заводе «Донецкгормаш». Сегодня большая часть мощностей предприятия простаивает, продукцию отправляют в Россию, а из 8 тыс. работников осталось лишь 500 человек. Об этом говорится в сюжетах одного из местных телеканалов.

«Главе ДНР» показали цех металлоконструкций. «Министр промышленности и торговли» Владимир Рущак сообщил, что «более 90% продукции завода идет за рубеж, а внутренних заказов – порядка 10%».

«Надо найти в наших непростых условиях изоляции и блокады те возможности, которые позволят загрузить наши производственные мощности», – заявил Пушилин и добавил, что те предприятия, у которых загрузка 50% и менее, являются «нежизнеспособными».

На местных интернет-ресурсах сообщается, что «за 10 месяцев текущего года объем экспорта машиностроительной продукции составил более 5 млрд руб. (1,9 млрд грн – ред.); в основном это горно-шахтная продукция предприятий угольного машиностроения».

«Основная доля экспорта пришлась на Россию и страны СНГ», – уверяют в «республике».

При этом на заводе нерегулярно выплачивают зарплату и сотрудники очень долго добивались решения вопроса долга 2014-2015 года. В многочисленных коллективных обращениях работники завода и профсоюзы отмечают «бездарное управление предприятием», а также наличие задолженности по зарплате. Так, по состоянию на 1 ноября 2017 года долг перед сотрудниками составлял 20,6 млн руб. (7,9 млн грн), а уже на 1 октября 2020 года увеличился до 30,9 млн руб. (1,2 млн грн).

«Не дайте уничтожить пока еще крупное промышленное предприятие, превратить его в частную лавочку, в мелкую ремонтную мастерскую», – пишут люди, обращаясь к Пушилину.

В сюжете одного из «республиканских» телеканалов от 7 декабря 2020 года сообщается, что задолженность, скопившаяся за 2014-2015 год, полностью закрыта. «Проблемы с выплатами в этот период возникли из-за юридической не признанности предприятия», – уверяют в «республике».

Там добавляют, что в профсоюзе продолжают говорить и о «массе других нерешенных проблем».

В числе проблем – и кадровая. На заводе ранее работали примерно 8 тыс. сотрудников, сейчас – около 500 человек. «Привлечь молодежь на производство можно, если решить вопрос со сбытом продукции и, соответственно, зарплатой», – отмечают в «республике».

Также сообщается, что загрузка мощностей «далека от 100-процентной».

Сам Пушилин после визита в производственный цех «Донецкгормаш» заявил, что «работа, что называется, кипит над заказом, который исполняется совместно с россиянами и белорусами».

В соцсетях заявления «главы ДНР» раскритиковали:

Юрий: «Да мы уже 7-й год ждем, ждем, ждем и никак не дождемся. Уже и сами не помним, чего или кого мы ждем!»;

Анна: «"Кипит" в Донецке только "Молоко"»;

Александр: «И "Галактика", она же "Эпицентр"...»;

Марк: «Та надо на металлолом все убыточные порезать. Лет 10 можно бюджет наполнять. И посадить деревья»;

«Андерсен»: «Еще чуть-чуть, лет двадцать подождите, точно все будет, ну 30, максимум 40. Вам что, жалко что ли, а мы пока карманы понабиваем».

Кроме того, в одном из местных пабликов люди высказывают сожаления о том, что «такая махина, столько могла бы приносить» и «ужас какой, полтыщи человек на заводе». «Почему такое – точно что бездарное управление… Что ж вы творите… Офигеть», – делятся возмущениями люди.

Напомним, на предприятии «Донецкгормаш», как заявляли в «ДНР», собирались также и автобусы «Донбасс».