Тесты в аптеке и цены на хлеб: Жительница Луганска опубликовала новые кадры (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Луганска показала цены на хлеб и крупы. Также она сообщила, что в аптеках луганчане уже могут купить тест на COVID-19.

По ее словам, поликлиника №11 работает. В аптеке в поликлинике размещено объявление, что в продаже есть тесты на коронавирус. «Я поинтересовалась. Цена 1,3 тыс. руб. (500 грн по местному курсу на 08.12.2020 – ред.) за один тест», – поделилась луганчанка.

Также она рассказала о ценах на хлеб. В киоске продают хлеб компании «Добродия»:

батон (450 г) «Луганский» – 18 руб. (7 грн);

батон «Обеденный – 16 руб. (6 грн);

батон с отрубями (300 г) – 12 руб. (5 грн);

хлеб «Урожайный» – 17 руб. (7 грн);

хлеб нарезной – 16 руб. (6 грн).

В продаже также есть крупы:

пшеничная (0,8 кг) – 19 руб. (7 грн);

кукурузная (0,8 кг) – 21 руб. (8 грн);

перловая (0,8 кг) – 18 руб. (7 грн);

манная – 20 руб. (8 грн);

горох колотый – 25 руб. (10 грн);

пшено (0,8 кг) – 36 руб. (14 грн).

Мука высшего сорта стоит 35 руб. (13 грн) за 2 кг.