Не бухтите, нищие: В Донецке рассказали, как отдыхают в ресторане в комендантский час (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке работает ресторан «Династия», где можно гулять всю ночь, несмотря на комендантский час и карантинные ограничения. Ресторан показали в соцсети.

Находится развлекательное заведение по пр. Богдана Хмельницкого – это ресторанный комплекс с летней террасой (сейчас закрыта). В нем посетителям предлагается азиатская и европейская кухня, а в начале декабря было презентовано новое меню. Также есть танцпол, живая музыка, часто проводятся выступления различных артистов.

В соцсети показали, как выглядит ресторан внутри и как в нем отдыхают:

Местные жители рассказывают о том, что именно там проводятся «элитные тусовки в комендантский час», некоторые называют «Династию» «самым модным рестораном Донецка на сегодня».

Там кушают и танцуют, по словам дончан, «люди с амбициями и большими кошельками».

«Бесплатный вход после 22:00, кальян, защита от ковида (не точно) и все удобства. А кого-то, за 5 минут нарушения комендантского из-за работы или на пути к больному деду, заберут до утра», – пишут в местном паблике в соцсети.

«А как же запрет на продажу спиртного и работу увеселительных заведений?... А на ясиноватский БП за это не отвезут, как в 16 году?... Элита неприкосновенна… Там же не простые люди, а детки власть имущих… Как заработать на гульки в ночном клубе в нашем ДНР?», – пишут люди.

При этом в паблике есть и те, кто защищают отдыхающих в ночном клубе: