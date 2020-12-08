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Позитивная статистика: В Украине за сутки выздоровевших от COVID-19 на 2 тысячи больше, чем заболевших

08.12.20 08:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине фиксируется спад заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки заболели 10 811 человек, а выздоровели 12 860 пациентов. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших – 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников», – написал Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 319 человек;
  • летальных случаев – 195;
  • выздоровели – 12 860 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 55 070 (в том числе методом ПЦР – 30 718, методом ИФА – 24 352).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях», – уточнил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 832 758 человек, из них:

  • выздоровели – 436 564 человека (52,4%);
  • находятся на лечении – 382 266 человек (45,9%);
  • летальных исходов – 13 928 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 838 679.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 82 810 случаев;
  • Винницкая область – 18 824 случая;
  • Волынская область – 26 475 случаев;
  • Днепропетровская область – 45 752 случая;
  • Донецкая область – 26 235 случаев;
  • Житомирская область – 32 354 случая;
  • Закарпатская область – 24 886 случаев;
  • Запорожская область – 37 885 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 39 541 случай;
  • Киевская область – 44 554 случая;
  • Кировоградская область – 6 418 случаев;
  • Луганская область – 7 141 случай;
  • Львовская область – 50 787 случаев;
  • Николаевская область – 21 798 случаев;
  • Одесская область – 52 853 случая;
  • Полтавская область – 26 571 случай;
  • Ровенская область – 34 088 случаев;
  • Сумская область – 33 904 случая;
  • Тернопольская область – 29 977 случаев;
  • Харьковская область – 59 739 случаев;
  • Херсонская область – 12 493 случая;
  • Хмельницкая область – 32 539 случаев;
  • Черкасская область – 27 913 случаев;
  • Черновицкая область – 35 622 случая;
  • Черниговская область – 21 599 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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