Позитивная статистика: В Украине за сутки выздоровевших от COVID-19 на 2 тысячи больше, чем заболевших

В Украине фиксируется спад заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки заболели 10 811 человек, а выздоровели 12 860 пациентов. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших – 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников», – написал Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 319 человек;
- летальных случаев – 195;
- выздоровели – 12 860 человек;
- проведено тестирований за сутки – 55 070 (в том числе методом ПЦР – 30 718, методом ИФА – 24 352).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях», – уточнил глава Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболели 832 758 человек, из них:
- выздоровели – 436 564 человека (52,4%);
- находятся на лечении – 382 266 человек (45,9%);
- летальных исходов – 13 928 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 838 679.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 82 810 случаев;
- Винницкая область – 18 824 случая;
- Волынская область – 26 475 случаев;
- Днепропетровская область – 45 752 случая;
- Донецкая область – 26 235 случаев;
- Житомирская область – 32 354 случая;
- Закарпатская область – 24 886 случаев;
- Запорожская область – 37 885 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 541 случай;
- Киевская область – 44 554 случая;
- Кировоградская область – 6 418 случаев;
- Луганская область – 7 141 случай;
- Львовская область – 50 787 случаев;
- Николаевская область – 21 798 случаев;
- Одесская область – 52 853 случая;
- Полтавская область – 26 571 случай;
- Ровенская область – 34 088 случаев;
- Сумская область – 33 904 случая;
- Тернопольская область – 29 977 случаев;
- Харьковская область – 59 739 случаев;
- Херсонская область – 12 493 случая;
- Хмельницкая область – 32 539 случаев;
- Черкасская область – 27 913 случаев;
- Черновицкая область – 35 622 случая;
- Черниговская область – 21 599 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.