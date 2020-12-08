На Донетчине подтверждены свыше 26 тысяч случаев коронавируса (Карта)

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 жителя. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала еще 4 жизни в Донецкой области: по 1 – в Северской, Константиновской, Дружковской и Ольгинской ОТГ.

За понедельник, 7 декабря, лаборатории сообщили о еще 443 больных, среди которых 15 детей:

313 – в Мариупольской ОТГ;

81 – в Бахмутской ОТГ;

28 – в Краматорской ОТГ;

по 4 – в Лиманской и Мирноградской ОТГ;

по 3 – в Константиновской и Мангушской ОТГ;

по 2 – в Сартанской и Гродовской ОТГ;

по 1 – в Славянской, Дружковской и Покровской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 26 235 случаев заражения COVID-19, из них: