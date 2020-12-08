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На Донетчине подтверждены свыше 26 тысяч случаев коронавируса (Карта)

08.12.20 09:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области за прошедшие сутки от коронавируса скончались 4 жителя. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Коронавирусная болезнь забрала еще 4 жизни в Донецкой области: по 1 – в Северской, Константиновской, Дружковской и Ольгинской ОТГ.

За понедельник, 7 декабря, лаборатории сообщили о еще 443 больных, среди которых 15 детей:

  • 313 – в Мариупольской ОТГ;
  • 81 – в Бахмутской ОТГ;
  • 28 – в Краматорской ОТГ;
  • по 4 – в Лиманской и Мирноградской ОТГ;
  • по 3 – в Константиновской и Мангушской ОТГ;
  • по 2 – в Сартанской и Гродовской ОТГ;
  • по 1 – в Славянской, Дружковской и Покровской ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 26 235 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 16 519 человек (64,0% от всех заболевших);
  • на лечении – 9 186 пациентов (33,9%);
  • летальных случаев – 530 (2,0%).

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