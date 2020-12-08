Разграблены и заброшены: Как в «ЛНР» сегодня выглядят украинские банки (Фото)

В «ЛНР» в Алчевске помещения украинских банков разграблены, в некоторых зданиях живут бездомные. Как сегодня выглядят отделения банков, которые работали в городе до начала военного конфликта, показали местные жители в соцсети.

«Заброшенные, разграбленные и брошенные банки Алчевска. Все, что имеет стоимость, оттуда уже давно забрали и разграбили "спасители русского мира"», – написал автор и добавил, что в некоторых помещениях живут бездомные.

«На втором фото – место старта моей карьеры. Грустно… К сожалению, это уже реальность… Так это программа по расселению людей без жилья», – комментируют в соцсетях.