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Разграблены и заброшены: Как в «ЛНР» сегодня выглядят украинские банки (Фото)

08.12.20 09:56
Алчевск / Фото из соцсетей
Алчевск / Фото из соцсетей

В «ЛНР» в Алчевске помещения украинских банков разграблены, в некоторых зданиях живут бездомные. Как сегодня выглядят отделения банков, которые работали в городе до начала военного конфликта, показали местные жители в соцсети.

«Заброшенные, разграбленные и брошенные банки Алчевска. Все, что имеет стоимость, оттуда уже давно забрали и разграбили "спасители русского мира"», – написал автор и добавил, что в некоторых помещениях живут бездомные.

«На втором фото – место старта моей карьеры. Грустно… К сожалению, это уже реальность… Так это программа по расселению людей без жилья», – комментируют в соцсетях.

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