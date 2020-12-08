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Загорелась ординаторская: В Донецке произошел пожар в роддоме

08.12.20 09:43
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В «ДНР» сегодня ночью, 8 декабря, произошел пожар в здании родильного отделения «Центральной городской клинической больницы № 6» в Донецке. Пострадавших в результате возгорания нет. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Информация о пожаре в пятиэтажном корпусе больницы в Ленинском районе города поступила в оперативно-диспетчерскую службу в 00:31.

«Загорание произошло в ординаторской первого этажа. До прибытия пожарно-спасательных подразделений медицинским персоналом проведена эвакуация 14 пациентов. Пожаром уничтожено: вещи и мебель б/у на площади 10 кв. м, дверной деревянный блок, оконный пластиковый блок. Пострадавших в результате пожара нет. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

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