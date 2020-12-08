Сводка из зоны ООС за 7 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня. НВФ открывали огонь в сторону позиций украинских военных неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

Факт нарушения зафиксирован в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где противник применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки противник стрелял из ручного противотанкового гранатомета.

Провокационные действия не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских военных, поэтому огонь они не открывали.

Также украинскими воинами выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно неподконтрольной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Пивденное.

С начала текущих суток, 8 декабря, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, не было.

В «ДНР» сообщают, что «2 нарушения украинскими войсками дополнительных мер по усилению перемирия зафиксировано за сутки на линии соприкосновения. В 10:50 в понедельник украинские военные замечены за проведением инженерных работ в районе населенного пункта Шумы (поселок в Торецке – ред.) под Горловкой. Позднее, в 17:00, на юге Донбасса произошло два взрыва во время инженерных работ в окрестностях села Водяное. Огонь по территории ДНР за указанный период не открывался».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».