Донетчина: В Мирнограде вышли на протест горняки крупнейшей госшахты (Фото)

Сегодня, 8 декабря, в Мирнограде (Донецкая обл.) вышли на акцию протеста горняки шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь». Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей Facebook-странице.

«Горняки крупнейшей из государственных шахт – "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" – отказались спускаться в шахту в 1-ю смену. Началась акция протеста. Горняки движутся к центру города», – написал Волынец.

По его словам, главное требование шахтеров – погасить существующую задолженность по заработной плате и обеспечить стабильную оплату труда горняков госпредприятий в будущем.

Также глава НПГУ сообщил, что помимо выплаты зарплаты, шахтеры Мирнограда требуют:

обеспечить надлежащий уровень санитарно-бытовых условий в течение зимнего отопительного периода.

обеспечить всех работников предприятия необходимым количеством самоспасателей и возможностью проведения соответствующего обучения пользования ими;

срочно решить вопрос с отгрузкой накопленной на территории шахт угольной продукции;

погасить задолженность существующую предприятия по ЕСВ, прекратить нарушение прав работников на назначение пенсий и получение соответствующих социальных выплат;

прекратить деление трудового коллектива на «промышленную» и «непромышленную» группы, обеспечить равное право всех работников на получение заработной платы без признаков дискриминации по профессиональному определению в сфере оплаты труда;

не допускать закрытия шахт госпредприятия.

Михаил Волынец добавил, что горняки готовятся перекрыть движение транспорта в городе.

«Офис президента отчитался о расчетах с шахтерами еще 3 недели назад. Но реальность пресс-релизами не совпадает. Тысячи шахтерских семей до сих пор не получили заработанных денег на зарплатные карты и не могут накормить детей разговорами чиновников. Более того, пока власть решала, каким образом закрыть зарплатный долг перед работниками шахт и пошла самым длинным путем, – к долгу добавилась сумма за ноябрь. Сегодня зарплатная задолженность перед горняками составляет более 1,7 млрд грн», – подчеркнул глава НПГУ.