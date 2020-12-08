Уже разрабатывается: Кравчук назвал сроки утверждения плана «Б» по Донбассу

Совет национальной безопасности и обороны Украины может утвердить план «Б» по урегулированию ситуации на Донбассе в начале 2021 года. Об этом в комментариях российским СМИ заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я думаю, что в начале нового года», – сказал Кравчук, отвечая на вопрос, когда может быть утвержден план «Б» по Донбассу.

При этом он уточнил, что лично принимает участие в его разработке.

Кравчук также отметил, что если на ближайшем заседании ТКГ украинская сторона увидит, что «все стоит на месте, происходит игра в политику, хотят кого-то обмануть», в новом году она предложит новые и более конкретные действия по урегулированию ситуации на Донбассе.

«В новом году будут более решительные и более конкретные действия для достижения главного вопроса – установления мира в Донбассе», – отметил он, добавив, что эти действия будут включать «закон о выборах, закон об амнистии, закон о особенностях местного самоуправления», что предполагает и «формулу Штайнмайера».

«Я думаю, если мы предложим реальные шаги, то нас поймут, прежде всего на Украине и за границей, где верят и знают, как исполнять международные нормы», – отметил глава украинской делегации.

Он заверил, что «эти решительные действия будут базироваться прежде всего на Нормандском формате», а также подчеркнул, что Украина «ни в коем случае не откажется от Минских соглашений».