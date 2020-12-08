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В «ДНР» коронавирус забрал жизни 11 человек

08.12.20 11:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки умерли 11 человек с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведено 408 исследований, из них выявлено 148 случаев заболевания (36,3%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «ДНР».

По состоянию на 10:00 8 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 11 695:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 845 пациентов;
  • выздоровели – 5 749 человек;
  • летальных случаев – 1 101.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 122 случая пневмоний, что на 70 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Госпитализированы 98 человек. Всего на лечении находятся 1 569 пациентов с пневмониями, из них 500 – на кислородной поддержке (+40 за сутки).

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