Через КПВВ «Станица Луганская» с утра прошли более 500 человек

Сегодня, 8 декабря, на Донбассе полноценно работает только контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской. С 8 до 10 утра здесь в обе стороны от линии разграничения пропустили 545 человек. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб, передает «Вільне радіо».

«По состоянию на 10:00 через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию прошли 308 человек, на контролируемую – 237 человек. В понедельник на временно оккупированную территорию прошли 523 человека, на контролируемую территорию – 1002», – добавил представитель ГПСУ.

Через остальные КПВВ людей сегодня не пропускают, потому что незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» продолжают блокировать работу своих блокпостов на соответствующих дорожных коридорах.

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ.

13 ноября вышло заявление Министерств иностранных дел Германии и Франции, в котором они приветствовали завершение строительства двух новых пунктов пропуска на Донбассе и призвали Россию и «Л-ДНР» немедленно открыть переходы со своей стороны. Позже к призывам открыть КПВВ присоединилась Великобритания. Также Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось с призывом к России разблокировать движение мирных жителей через пункты пропуска на Донбассе.