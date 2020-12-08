Ликвидировали 5 порывов: На севере Донетчины возобновляют подачу воды

В Донецкой области завершены аварийно-восстановительные работы по ликвидации утечек на магистральном водоводе Второго Донецкого водопровода. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

На период проведения работ на водоводе диаметром 1400 мм с утра 7 декабря было прекращено водоснабжение ряда населенных пунктов.

«Сегодня в 10:45 завершены сварочные работы на месте последнего порыва (всего было ликвидировано 5 порывов). Проводятся земляные работы и происходит постепенное заполнение водопровода с последующим восстановлением водоснабжения населенных пунктов. Ориентировочное время полного восстановления водоснабжения населения – до 12:00 9 декабря», – говорится в сообщении.

Напомним, что из-за проведения ремонтных работ была прекращена подача воды городам Дружковка и Константиновка, поселкам городского типа Новгородское и Щербиновка, селам Иванополье, Плещеевка, Нелеповка, Яблоновка, Александро-Калиново, Екатериновка, Петровка, Степное. Городам Славянску и Краматорску подача воды была сокращена.

Как уточнили в ОГА, вода в населенные пункты, где прекращалось водоснабжение, подается по графику из резервуаров, потребности в подвозе воды населению и к объектам критической инфраструктуры нет. На теплоснабжение населения данное событие не влияет: на котельных в населенных пунктах, в которых прекращено водоснабжение, есть запас воды.