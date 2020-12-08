В «ДНР» через «Еленовку» пропустили 19 автомобилей

В «ДНР» через КПП в Еленовке с подконтрольной украинским властям территории в понедельник, 7 декабря, пропустили 19 транспортных средств, 58 человек. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как уверяют в «ДНР», пункт пропуска в Еленовке функционировал на въезд-выезд с 09:00 до 17:30 по местному времени.

«На территорию республики запущено 19 транспортных средств, 58 человек», – сообщают в «МЧС».

Там добавляют, что на подконтрольную Украине территорию выпущено 13 транспортных средств, 47 человек.

В пункт помощи никто не обращался.

Напомним, с 10 ноября в Донецкой и Луганской областях Украины начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ.

13 ноября вышло заявление Министерств иностранных дел Германии и Франции, в котором они приветствовали завершение строительства двух новых пунктов пропуска на Донбассе и призвали Россию и «Л-ДНР» немедленно открыть переходы со своей стороны. Позже к призывам открыть КПВВ присоединилась Великобритания. Также Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось с призывом к России разблокировать движение мирных жителей через пункты пропуска на Донбассе.