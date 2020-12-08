Пришли после закрытия: На КПВВ «Новотроицкое» люди оставались в палатках в «серой зоне»

На контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) люди были вынуждены остаться в «серой зоне», поскольку со стороны «ДНР» их пропустили после закрытия украинского КПВВ. Об этом рассказали в общественной организации «Восток SOS».

Правозащитники мониторят ситуацию на КПВВ вдоль линии разграничения и в местах незаконных пересечений.

«На КПВВ "Новотроицкое", по словам пограничников, на днях состоялась очередная провокация со стороны так называемой "ДНР". Несмотря на закрытие КПВВ с подконтрольной украинскому правительству стороны в 16:00, с территории "ДНР" людей пропустили в 16:30», – говорится в сообщении на странице организации в Facebook.

По словам пограничников, ранее в таких ситуациях они могли через командование ООС продолжать рабочий день, сейчас же такой возможности нет.

«Поэтому работникам КПВВ пришлось устанавливать для людей палатки со стороны "серой зоны"», – добавили правозащитники.