COVID-19 на Луганщине: Выздоровели более 5 тысяч человек (Карта)

На Луганщине от коронавирусной инфекции выздоровели 3 966 человек. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Луганской области по состоянию на 8 декабря всего лабораторно подтвержден 7 141 случай коронавирусной болезни, в том числе у 274 детей до 17 лет, из них:

выздоровели – 5 079 человек, в том числе 187 детей (71,1% от общего числа больных);

лечатся – 1 869 человек, в том числе 87 детей (26,2%);

умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, – 193 человека (2,7%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 8 декабря в Украине COVID-19 заболели 832 758 человек (436 564 пациента выздоровели, 13 928 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 26 235 случаев (выздоровели – 16 519 пациентов, летальных случаев – 530).

В «ДНР» – 11 695 заболевших (выздоровели – 5 749 человек, скончались – 1 101). В «ЛНР» сообщают о 153 летальных случаях.