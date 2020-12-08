За апрель-ноябрь: На Донетчине Фонд социального страхования возобновил финансирование приостановленных выплат

Фонд социального страхования Украины в полном объеме профинансировал начисленные в апреле-ноябре страховые выплаты, а также медицинские и социальные услуги для пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью, которые ранее были приостановлены на период действия карантина. Об этом сообщает Управление исполнительной дирекции Фонда соцстраха в Донецкой области.

Выплаты приостанавливались согласно требованимя Закона Украины № 553-ІХ от 18 апреля 2020 года. Финансирование возобновилось после вступления в силу принятых измненений в закон о госбюджете на 2020 год.

«Управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Донецкой области получило необходимые средства 4 декабря текущего года и направило их в отделения управления в городах и районах области для выплаты за весь период, в течение которого финансирование расходов было приостановлено», – говорится в сообщении.

Всего было перечислено 22,5 млн грн, в том числе:

на единовременные пособия для пострадавших на производстве – 5,6 млн грн;

единовременные пособия членам семей в случае смерти пострадавшего на производстве – 1,0 млн грн;

расходы на лекарственные средства и изделия медицинского назначения для 788 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью – почти 2,7 млн грн;

расходы на дополнительное питание 21 пострадавшему на производстве, лиц с инвалидностью – 0,2 млн грн;

расходы на специальный медицинский уход 147 пострадавшим на производстве, лицам с инвалидностью – более 4,8 млн грн;

расходы на постоянный посторонний уход для 295 пострадавшим на производстве, лиц с инвалидностью – почти 4,9 млн грн;

расходы на бытовое обслуживание 391 пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью – около 3,3 млн грн.

«Также, возобновлено направление на реабилитационное лечение за счет средств Фонда работающих граждан после перенесенных тяжелых заболеваний и травм», – добавили в областном управлении исполнительной дирекции Фонда.